ЄС анонсував нові санкції проти росії та запровадження стелі цін на російську нафту [ Редагувати ]
Влада Євросоюзу запропонувала новий пакет санкцій проти росії, зокрема запровадження стелі цін на російську нафту. Про це заявила на пресконференції голова Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.
Росія вивела вторгнення в Україну на новий рівень. І ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію.
За словами глави Єврокомісії, у рамках чергового пакету пропонується:
- продовжити обмежувати торгівлю, заборонивши імпорт російських продуктів 7 млрд євро;
- розширити список заборонених до постачання до рф товарів у сфері авіаційних та електронних компонентів, хімічних речовин;
- заборонити громадянам ЄС входити до складу органів управління російських держкомпаній;
- розробити юридичну основу запровадження стелі ціни російську нафту;
- запровадити санкції проти осіб, які обходитимуть рестрикції проти росії.
На початку вересня країни "Великої сімки" оголосили про рішення запровадити стелю цін на російську нафту. Він почне діяти з 5 грудня - одночасно з набуттям чинності ембарго ЄС та G7 на імпорт російської нафти морським шляхом.
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