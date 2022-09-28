Мирні переговори з росією: чи можливі вони та на яких умовах

Цю тему сьогодні підняли депутати Європарламенту. Про що вони запитували у Жозепа Борреля - Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики? І що той відповів. Моя колега з Брюселя Олена Абрамович була на заході. Її матеріал далі.