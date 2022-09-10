Країни G7 та ЄС заборонять морські перевезення російської нафти з 5 грудня [ Редагувати ]
США разом з країнами G7 та Євросоюзу запровадять заборону на морські перевезення російської нафти 5 грудня, заборону на перевезення нафтопродуктів морським шляхом - 5 лютого 2023 року. Про це йдеться у попередньому посібнику з застосування граничних цін на російську нафту Мінфіну США.
Це буде одним з заходів щодо встановлення стелі цін на сировину з Росії. Ліміт цін на нафту встановлюватимуть лише ті країни, які погодились на цей механізм.
У складі коаліції країн, яка включає учасників Групи семи та ЄС, США розпочнуть імплементацію політики, яка стосується широкого спектру послуг, що стосуються морських перевезень сирої нафти, видобутої в РФ, а також продуктів її переробки. Ця заборона набере чинності 5 грудня 2022 року стосовно морського транспортування сирої нафти і 5 лютого 2023 року - стосовно морського транспортування нафтопродуктів.
Країни, які платять за російську нафту ціну рівну або нижчу за граничну, продовжать отримувати паливо за цими умовами. У документі також уточнюється, що після введення стелі цін на російську нафту, ембарго США на її постачання залишиться чинним.
Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявляв, що запровадження стелі цін на нафту не позбавить РФ стимулу продовжувати її продаж. Він обґрунтував це тим, що економічна політика, заснована на відмові від продажу нафти, не має сенсу, а план обмеження передбачає "чіткі стимули" для РФ не відмовлятися від експорту.
Також Воллі Адейемо повідомив, що режим ліміту цін на нафту передбачає відповідальність за його обхід. За словами Адейемо, США розраховують, що російська нафта продовжить надходити на світовий ринок за умови, що компанії, які її закуповують, будуть "сумлінно" дотримуватися ліміту цін.
План обмеження цін країн G7 передбачає відмову у низці послуг з обслуговування нафтових вантажів за ціною, вищою від граничного рівня цін на нафту. На думку експертів, це може означати потенційну межу близько $60 за барель, оскільки російська нафта марки Urals, заснована на еталонних ф'ючерсах на нафту марки Brent, у 2019 році продавалася за ціною від $50 до $70 за барель.
Росія експортує майже 8 млн барелів сирої нафти та палива на день, що робить її найбільшим експортером нафти у світі.
У документах російського уряду вказана гранична собівартість видобутку нафти у розмірі $44 за барель.
Нагадаємо, що країни G7 обговорюють можливість запровадження з грудня стелі цін на російську нафту, а з лютого - на нафтопродукти.
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