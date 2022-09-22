Кулеба закликав ЄС прискорити введення нових санкцій проти рф та підтримку України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС ввести нові санкції проти росії та посилити військову допомогу Україні. Він закликав Брюссель прискорити виконання обох рішень.
Про це повідомляє Кулеба в Twitter.
"Я вдячний Жозепу Боррелю і міністрам закордонних справ ЄС за те, що вони зробили саме те, про що я просив їх учора: збільшили військову допомогу Україні та санкційний тиск на Росію", - зазначив очільник МЗС.
Крім того, він підкреслив, що Європейський союз таким чином продовжує доводити свою рішучість. Проте Кулеба закликав міністрів ЄС якнайшвидше перейти до впровадження санкцій та надання Україні військової допомоги.
по темі
У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом
Головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку росія розв’язала проти України, стосується кожного у світі
В України є три великих пріоритети по зброї, яка необхідна для швидкого завершення російського повномасштабного вторгнення
Мобілізація коштуватиме російському бюджету щонайменше 1,3 трильйона рублів щорічно
У росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент володимир путін