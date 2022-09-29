З одеських портів вийшов ще один караван із зерном [ Редагувати ]
Джерело: Фокус
У четвер, 29 вересня, з одеських портів вийшло три сухогрузи, які вирушили "зерновим коридором".
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Facebook.
"29 вересня з портів "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 3 судна. На їхньому борту 60,4 тисячі тонн агропродукції для країн Африки та Азії", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що з порту вийшло судно PATRONUS, яке перевозить 27,5 тисяч тонн української пшениці для Тунісу.
Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден із 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.
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