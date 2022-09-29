Новий обмін полоненими: кого повернули додому [ Редагувати ]
У четвер, 29 вересня, відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.
Ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.
За його інформацією, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до рф і утримували в Курському СІЗО.
Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.
Військові брали участь у боях за Маріуполь.
Переговори про обмін - це складна робота, а краща винагорода за неї - свобода українців. Саме це стимулює працювати на максимумі ефективності. Обміни продовжуються. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо.
Він додав, що лише цього місяця з полону повернули 235 наших людей.
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