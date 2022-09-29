В окупованому Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У четвер, 29 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У Херсоні чути вибухи.
При цьому наголошується, що у Херсоні та області повітряну тривогу не оголошували.
Наразі офіційної інформації немає.
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