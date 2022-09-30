Війна в Україні: лукашенко зробив цинічну заяву про мирні ініціативи [ Редагувати ]
Лідер правлячого білоруського режиму олександр лукашенко висловився про війну в Україні. Про це повідомляє "Белта".
Він цинічно заявив, що завжди виступав із мирними ініціативами.
Коли поряд з нами, в Україні, палахкотить військовий конфлікт, незмінно виступали і виступаємо з мирними ініціативами на міжнародній арені. Ми вважаємо конфлікт між братніми народами величезною трагедією.
Лукашенко зробив відповідну заяву, приймаючи вірчі грамоти послів. При цьому він знову звинуватив європейських політиків у розпалюванні конфлікту.
Він (конфлікт - ред.) - прямий наслідок стратегічних інтриг та найбільшої дурості, насамперед західних політиків... І якщо європейці щиро цього хочуть, миру можна досягти протягом кількох днів. Вкотре заявляю про це і попереджаю європейців: одумайтеся і робіть все для того, щоби на цій землі був мир.
по темі
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країн
До кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого
Влада країни-окупанта росії може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня
У понеділок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган планує провести переговори з лідером України Володимиром Зеленським, а також із російським колегою володимиром путіним