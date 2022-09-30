Лідер правлячого білоруського режиму олександр лукашенко висловився про війну в Україні. Про це повідомляє "Белта".

Він цинічно заявив, що завжди виступав із мирними ініціативами.

Коли поряд з нами, в Україні, палахкотить військовий конфлікт, незмінно виступали і виступаємо з мирними ініціативами на міжнародній арені. Ми вважаємо конфлікт між братніми народами величезною трагедією.

Лукашенко зробив відповідну заяву, приймаючи вірчі грамоти послів. При цьому він знову звинуватив європейських політиків у розпалюванні конфлікту.