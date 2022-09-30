Волинська тероборона готова до ескалації з боку росії та Білорусі: як бійці проходять навчання [ Редагувати ]
Білорусь готує аеродроми й залізницю для приймання російських військ. Це офіційне повідомлення з Генштабу. Попередньо країна-агресорка, такі дані розвідки, планує розмістити до 20 тисяч мобілізованих росіян. Тож, там екстренно взялися ремонтувати казарми, гуртожитки та складські приміщення. Зокрема, розбудовують сам аеродром.
До ескалації ситуації з боку росії та Білорусі готова волинська тероборона. Бійці контролюють ситуацію на кордоні, каже моя колега Сніжана Сидорук, вже сім місяців невпинно тренуються і у разі вторгнення - готові зустріти ворога.
Навчальний сценарій тероборонівці щоразу ускладнюють. Нині - відпрацьовують полювання на диверсантів....
Переслідують машину неподалік села, що попід білоруським кордоном. У ній, за даними нашої розвідки, можуть їхати диверсанти. Диверсантів - четверо. Усіх - затримують.
Як з'ясувалося, диверсанти тікали, бо на закинутому аеродромі неподалік кордону вже встигли розкласти сигнальні вогнища. Готували такий собі плацдарм для висадки ворожого десанту.
Вогонь охопив місцевість - приборкувати його викликали рятувальників.
Дмитро Денисюк, рятувальник:
Було три осередка пожежі, провели оперативне розгортання розвідки, пожежу локалізовано і ліквідовано.
Та все ж групі диверсантів вдалося пробратися до однієї з позицій бригади. Ті зумисне перевдягнулися у форму, дуже схожу на однострій Збройних Сил України.
Розвідка виявила - диверсанти засіли в укриттях.
Позивний "Футболіст", командир зенітно-артилерійського взводу:
Ми підрозділи розбиваємо на декілька частин і в кожній частині потрібно, щоб мали хороший звʼязок рації, бо коли не буде зв'язку, втрачається керованість і там вже діяти хіба автономно, так що зв'язок обов'язково.
Щоб затримати умовних ворогів, підрозділ розділився на дві групи. Одна із них відповідала за вогневу підтримку, інша - за штурмову.
Позивний "Тренер", командир роти вогневої підтримки:
По команді "граната" почався штурм, група вогневої підтримки зупинила вогонь. Не передбачували засідки противника на лівому фланзі, після втрат переформувалися і зробили зачистку на полі.
Ворог встиг встановити міни, розтяжки, вдався навіть до мінування тіл своїх убитих поплічників. Тож діяти довелося вкрай обережно. Врешті, диверсантів ліквідували, декількох взяли у полон.
За таким сценарієм пройшли чергові навчання бійців окремої бригади територіальної оборони Волині. Вони вже сім місяців як контролюють ситуацію на межі з Білоруссю. Тероборонівці мають до автоматизму відпрацювати усі можливі сценарії розвитку подій - від проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до реального повномасштабного наступу.
Якщо вони перейдуть кордон нашої держави, то ми просто-напросто їх унічтожимо і все.
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