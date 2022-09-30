Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: в яких умовах доводиться жити людям [ Редагувати ]
12 обстрілів Сумщини зафіксували вже сьогодні. Про це повідомили в Офісі президента. Від масованого обстрілу постраждали прикордонні населені пункти області. У Павлівці пошкоджені 5 будинків, у Соснівці - 4 господарчі споруди та розірвано лінію електро-передач. У місті Середина-Буда - відсутнє електропостачання. Минулося без жертв і постраждалих. Прикордоння Сумщини практично щодня зазнає ворожих обстрілів. Тамтешні жителі бояться зими, бо ж оселі понівечені ворогом. Утім, виїжджати люди не хочуть. Обласна військова адміністрація показала відео - в яких умовах нині доводиться жити людям.
З дитиною своєю ми сиділи в хаті, почули, що гупнуло. Схватила його в чом був без носочків і побігла бистро в погреб і сиділа. Такі були прильоти - це саме страшніше для мене було коли-небудь.
Так Олена, жителька села Павлівки Білопільської громади на Сумщині, розповідає про ворожі обстріли, які їм довелося пережити. Каже з 4-річним сином майже годину ховалися в підвалі. Бо міни розривалися просто біля її хати.
Дуже було страшно. Моя дитина сиділа, даже не балакала. І за цього, я боялася, що він вообще може не забалакать. Він мовчав. Йому 4 года - він мовчав. Не плакав, не сміявся - ноль емоцій.
Вибиті шибки, вікна, вирви на землі... і постійних страх за власне життя ... у таких умовах нині живуть тут люди.
Всі шибки повибивані... А шо я стара людина. Що я зроблю... А воно як почало бахкать - да ми скоріш да в погреб ускочили. А синочок мій так дома був. Теж перелякався бідняга - от і до.
А це вже осколки від російських обстрілів просто в землі біля хати показують жителі Юнаківської громади.
Вікно одне розбите, прильот в стіну, опора ото лежить - провода пробило. У городах повністю. Всіх прильотів більше 20 штук.
Пошкоджені лінії електропередач. Побиті опори. І це все перед опалювальним сезоном.
Всі побиті провода, не знаю, коли будем відновлювати. Техніку дадуть, вишка должна буть. Дуже страшно. Діти вдома, страшно.
Тим не менш місцеві жителі залишаються жити в обох громадах. Хоч і страшно але кажуть, вони на своїй землі ...
Пока не планувала, бо робота. А так вообще виїхать можна було б. Тому шо гепає дуже ужасно.
Ми на своїй землі. Ми нікуди не поїдем. Хай вони уходять з нашої землі. Саме страшно, щоб хлопці всі живі були наші воєнні.
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