Швидкий, потужний та всепрохідний транспорт для військових - запорука перемоги. Іще одна важлива його характеристика - відносна дешевизна, адже автівки на лінії фронту - розхідний матеріал. Усім цим вимогам відповідає форм-фактор баггі. Саме тому майстерні з виробництва таких машин відкриваються по всій країні. Ми розповідали про них неодноразово, і от сьогодні, разом із нашими колегами завітаємо в майстерню на Одещині.

Був "Москвичем" - став "Бандеромобілем"! На цьому підприємстві з металообробки у Білгород-Дністровському волонтери починали з буржуйок та протитанкових їжаків, а тепер вправно майструють баггі. Дають нове життя старим машинам. Головна вимога до модернізації - швидкість та маневреність!

Сергій Щербаков, керівник підприємства:

Это должна быть машинка, которая заехала, спряталась где-то в кустах, провела разведку или отработала и уехала: БЫСТРО, без проблем с двигателем, без проблем с ходовой, по бездорожью, скорее всего, она будет ездить. Да: нужны машины высокой проходимости!

Приміром, баггі-пікап зробили з цього седану: порізали кузов, посилили його дугами, збільшили кліренс, додали ресор для вантажопідйомності та зверху встановили турель - кріплення для зброї. Зараз саме примірка: як кулемет працює на кронштейні.

Військовий, який оглядає роботу, приємно здивований. Каже: потреба в таких баггі у підрозділах дуже висока - адже зручно та ефективно можна виконувати безліч завдань.

Позивний "Дуб", військовослужбовець Збройних сил України:

Нам потрібно, щоб стаціонарно поставили кулемет, з якого можна вести вогонь, в разі необхідності вивезти пораненого - він тут чудово розміщується - сподіваюсь, не знадобиться і машина повинна бути максимально ЛЕГКА: виїхали на позицію, зробили роботу - поїхали звідти.

Вже незабаром цей баггі відправлять бійцям. Поки ж - фарбують, потім нанесуть камуфляж.

Василь Кучерук, маляр:

Делаем с любовью, так скажем, и вкладываем всю душу - чтобы она ездила у нас для Победы! И самая главная моя работа - чтоб она маскировалась так - и спасали жизни наших солдат!

Загалом, військовим передали вже декілька автомобілів. На черзі - і ось цей ГАЗ-67: йому майже сімдесят років - його відновили майже з нуля. І хоча він не є таким швидкісним, як баггі, але досить потужний - і це важливо.

Позивний "Дуб", військовослужбовець Збройних сил України:

Плюси в тому, що він - прохідний - це вже добре! Любий транспорт, який може робити якусь задачу, під нього можна завжди знайти, що він має робити!

А ще майстри планують сконструювати армійський баггі за власними кресленнями. Проєкт вони вже розробили та зібрали каркас для концепт-кару. Головна перевага такої машини - потужність поєднана з невеликою вагою - сімсот кілограмів - та захист з усіх боків.

Геннадій Чіреш, співробітник підприємства:

Здесь в багги - защита будет предусмотрена везде: будет использоваться трехмиллиметровый метал для того, чтобы и ноги водителя были защищены и при наезде на какие-то препятствия чтобы не травмировать пилота.

Єдине, що гальмує процес - брак фінансування. Усе хлопці роблять власними ресурсами, іноді допомагають небайдужі. Але волонтери обіцяють: рано чи пізно - захисники країни гнатимуть ворога і на такій ексклюзивній техніці.