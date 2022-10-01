Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать чи візьмуть під контроль Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" та російських військових кореспондентів, пишуть, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі.

Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана до Торського, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишево-Торське в районі Ставок.

Ці джерела також відзначили зростання активності українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватово-Торське на північний схід від Лимана, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських сил, що відступають, в районі Торського.

Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктам у Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вежі та радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, знаходилися російські війська.

Виведення російських військ з Лиману нагадує хаотичний відступ з Балаклії на Харківщині з поганою координацією та відсутністю артилерійської підтримки.

російське військове командування не надіслало необхідних підкріплень і натомість обстрілює ракетами Миколаївську область, а не допомагає обороні Лимана.