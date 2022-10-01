Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський скасував в Україні осінній призов на строкову військову службу. Також він відтермінував демобілізацію.
Про це йдеться в указі глави держави.
Згідно з документом, призову в Україні в жовтні-грудні поточного року не буде.
Також президент відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".
Отже, таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації наразі не встановлено.
Указ набирає чинності від дня опублікування, 30 вересня.
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