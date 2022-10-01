Міністр оборони США Ллойд Остін стверджує, що рішення щодо застосування ядерної зброї у війні проти України не ухвалювали.

"США не бачать вказівок на те, що російське керівництво ухвалило рішення щодо застосування ядерної зброї в Україні", - заявив Остін.

За його словами, рішення щодо застосування ядерної зброї ухвалює особисто президент рф Володимир Путін. Міністр оборони запевнив, що американське керівництво безпосередньо повідомляло російську сторону про загрози застосування ядерної зброї.

"Останнім часом я не мав прямих контактів на цю тему з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, але раніше розмовляв з ним і безпосередньо порушував це питання", - додав Остін.