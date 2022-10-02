В Ізраїлі готуються до нової хвилі репатріантів [ Редагувати ]
Уряд Ізраїлю готується до нової хвилі репатріантів, які можуть прибути до країни найближчими місяцями через напад росії на Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у відеозверненні.
Ми очікуємо на десятки тисяч нових репатріантів у найближчі місяці. Ми готуємося до цього і вітаємо це.
Лапід також заявив, що уряд готує новий пакет допомоги для репатріантів, які прибувають до єврейської держави. Зі спецфонду буде виділено додатково 25 млн доларів на інтеграцію іммігрантів.
Міністерство репатріації та інтеграції найближчими днями проведе низку нарад спеціальної комісії, щоб визначити порядок підготовки до нової хвилі масової репатріації євреїв в Ізраїль.
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