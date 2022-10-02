Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, що окупанти запускають безпілотники групами для того, аби підвищити ймовірність досягнення ними цілі.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Це специфічна зброя, яка саме так у групових застосуваннях ними (росіянами - ред.) вважається більш ефективною. Тобто навіть якщо збили перший, другий продовжує виконувати завдання.

Окупанти можуть запускати безпілотники групами для виявлення українських систем ППО.

Гуменюк також зазначила, що російські війська усвідомлюють, що українські війська вже можуть їх збивати. Так, на південному напрямку ЗСУ збили 29 ворожих дронів, а 12 безпілотників досягли цілі.

За її словами, системам складно виявляти дрони, проте їх видно за допомогою тепловізорів та добре чутно людям.

Окрім цього, вона зазначила, що ситуація на півдні змінюється динамічно.