Канада ввела нові санкції проти іранських чиновників [ Редагувати ]
Канада ввела нові санкції проти Ірану за передбачувані порушення прав людини, зокрема за смерть Махси Аміні, яка померла, перебуваючи під вартою в іранській "поліції моралі". Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.
Ці санкції є відповіддю на грубі порушення прав людини, які були вчинені в Ірані, в тому числі на систематичне переслідування жінок і, зокрема, на кричущі дії, вчинені так званою "поліцією моралі" Ірану, які призвели до смерті Махси Аміні.
Під санкції потрапили 25 фізичних та 9 юридичних осіб, у тому числі посадові особи Корпусу вартових ісламської революції та його міністерства розвідки та безпеки.
До цього Канада ввела санкції щодо 41 іранської фізичної особи та 161 іранської компанії.
по темі
Тож, як посилять обмеження проти росії? І на яку ще допомогу від ЄС може розраховувати Україна? Давайте послухаємо.
У засобах масової інформації з'явилися деталі восьмого пакету санкцій ЄС
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сказав, що заява "Газпрому" з погрозами "Нафтогазу" санкціями через арбітраж є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права
До кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого
Уряд Канади не визнає і ніколи не визнає результатів російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України