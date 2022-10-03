Канада ввела нові санкції проти Ірану за передбачувані порушення прав людини, зокрема за смерть Махси Аміні, яка померла, перебуваючи під вартою в іранській "поліції моралі". Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

Ці санкції є відповіддю на грубі порушення прав людини, які були вчинені в Ірані, в тому числі на систематичне переслідування жінок і, зокрема, на кричущі дії, вчинені так званою "поліцією моралі" Ірану, які призвели до смерті Махси Аміні.

Під санкції потрапили 25 фізичних та 9 юридичних осіб, у тому числі посадові особи Корпусу вартових ісламської революції та його міністерства розвідки та безпеки.

До цього Канада ввела санкції щодо 41 іранської фізичної особи та 161 іранської компанії.