Щонайменше 10 разів минулої ночі лунали сигнали повітряної тривоги на Запоріжжі. А під ранок у регіоні пролунали вибухи. По обласному центру та селах поблизу міста цієї ночі окупанти випустили близько десятка ракет С-300. Пошкоджені медичний заклад, сім багатоквартирних будинків та реабілітаційний центр, у якому навчалися діти з особливими потребами. Відомо про одного постраждалого. Загалом за добу російські загарбники завдали ударів майже по двох десятках населених пунктів.

Це наслідки чергової ворожої атаки на Запоріжжя та два села поблизу міста. Російські снаряди пошкодили інфраструктуру. Постраждала одна людина. Останнім часом окупанти щодоби б'ють по обласному центру. Ракети С-300 забирають життя цивільних, руйнують інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Запоріжці, з якими ми поспілкувалися, кажуть, вже бояться лягати спати вночі.

Ірина, жителька Запоріжжя:

Боїмось. В мене дуже багато оточуючих людей, які лягають спати і говорять, я до 5 ранку не спала, а що ви робили, я ждала прильотів, а потім коли вони вже сталися, я заснула як в тумані і проспала на роботу.

Та найтяжче з малими дітьми, коли їх сонних щоночі переводити в безпечне місце.

Володимир, житель Запорізької області:

Коли особливо посеред ночі дітей треба підіймати та між двома стінами вести, а вони сплять, спать хочуть, в мене дитина два роки і їй це важко сприймати.

Світлана, жителька Запоріжжя:

Тяжеловато, за детей переживаешь, за родителей, ну а так в принципе держимся.

По місту пошкоджено вже понад півтори сотні будинків. В одних - повибивало шибки та потрощило дах, є й такі будівлі, що отримали більш серйозні руйнування. Наслідки обстрілів щодня усувають комунальні та екстрені служби.

Не припиняють російські загарбники гатити й по інших населених пунктах області. Під постійним ворожим вогнем міста та села Пологівського, Василівського та Запорізького районів. Снаряди, що лишаються після обстрілів, виїжджають ліквідовувати рятувальники. За сім місяців повномасштабної війни вже знешкодили понад дві тисячі таких.

На Запоріжжі місцеві жителі кажуть, окупанти буквально закидують снарядами їхні міста та села.

Василь, житель Запорізької області:

Касетними снарядами, попало прямо в веранду, попало тут на птичник у двору, убило 40 голов птиц. У сусіда в сарай, потом возле туалета попало.

Попри небезпеку, залишати рідні домівки готові не всі. Дехто місяцями живе без газу, світла чи електрики. Підтримують таких людей волонтери, рятувальники та Червоний Хрест. Людям привозять продукти та інші речі першої необхідності.