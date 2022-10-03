Росіяни продовжують штурмувати кордони сусідніх держав. Зокрема Грузії - це єдина країна, де вони можуть перебувати без візи упродовж року. І якщо офіційний Тбілісі у напливі громадян з країни, що окупувала частину грузинських територій не вбачає загрози, то чимала частина жителів обурена і вимагає закрити кордон та запровадити візовий режим. Як зустрічають росіян у Грузії - розповість Ольга Жидецька.

Так понаїхалим до Тбілісі росіянам місцеві нагадують про завдані 14 років тому кривди. Від початку великої війни проти України громадяни рф почали масово виїздити до Грузії, адже потрапити туди можна відносно швидко та дешево. А перебувати без візи - цілий рік. Оголошена путіним мобілізація призвела до утворення перед єдиним наземним КПП Верхній Ларс багатокілометрових заторів. До них одразу підтяглися охочі підзаробити.

Олександр Судаков, громадянин росії:

Дикая коррупция в районе Владикавказа. Невероятна. Чтобы вьехать во Владикавказ нужно заплатить деньги полиции. Мы заплатили 1200 долларов, чтобы нас довези за три километра до границы из россии.

Дарʼя, громадянка росії:

Сначала мы ехали на машине, потом поняли, что на машине это займет неделю, если не больше, бросили машину и пошли пешком. Пешком это тоже заняло около суток.

Після справжнього колапсу перших днів на російсько-грузинському кордоні ситуація дещо стабілізувалася, але черга з 2,5 тисяч автомобілів, які мусять чекати на вʼїзд кілька діб, є.

Тамаз, житель Москви:

В россии там сейчас такое положение, что для молодых люде там cейчас не безопасно, как минимум.

Дарʼя, громадянка росії:

Как по мне, это не только страх мобилизации. Частичной скажем так. Но так же и понимание, что нагнетается обстановка и дальше будет только хуже, предсказать что-то невозможно. От этого только страшнее.

І якщо грузинська влада до навали росіян ставиться цілком лояльно. То опозиція підтримує думку значної частини населення про необхідність обмежити вʼїзд та запровадити візи. Показати утікачам від мобілізації, що їм у Грузії не раді, на кордон прийшли активісти.

Гіга Лемонджаба, учасник акції:

Російсько-грузинський кордон має бути закритий для росіян. Крім того, ми вважаємо, що російські громадяни мають бути позбавлені можливості реєструвати банківські рахунки в Грузії, реєструвати майно, бізнес та отримувати дозвіл на проживання.

Михайло Ульянін, учасник акції:

Ми тут, щоби сказати грузинському народу і грузинському уряду, що всі ці росіяни - вони не туристи. І влада має бути впевнена, що всі ці хлопці, які приїжджають сюди, не є проблемою для Грузії. Можливо, це російські агенти, чи військові, чи дезертири, чи якісь групи, і через деякий час ці групи та російський уряд скажуть, що, о - у нас багато росіян у Грузії, і ми хочемо їх врятувати.

Окрім політичного напруження навала росіян посилює й соціальний тиск. У грузинських містах вкотре підскочили ціни на оренду житла. Постає питання про працевлаштування та медзабезпечення. До всього, часто гості неадекватною поведінкою провокують грузинів. Мережею гуляє ролик, у якому гурт приїжджих виштовхали з маршрутки за слова "Слава росії!"

Грузини, яким болить окупація Абхазії та Піденної Осетії, постійно влаштовують мітинги на підтримку України. У них добре вписалася кричалка, вигадана українськими футбольними фанами.

На ходу вчаться й новоприбулі росіяни. Тим часом грузинська опозиція наполягає - влада повинна виробити системний підхід щодо громадян рф, що тікають від мобілізації. Адже очевидно, що ці люди шукатимуть прихистку на тривалий термін. Це, зокрема, підтверджують дані про реєстрацію росіянами підприємств у країні. За даними Transparency International-Грузия, з приблизно 13 с половиною тисяч російських компаній половина були відкриті після російського вторгнення в Україну.