РСЗВ "Ураган" ворога і 31 танк: що ЗСУ знищили за добу [ Редагувати ]
На Південнобузькому напрямку українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
3 жовтня сили ЗСУ знищили велику кількість техніки та живої сили противника.
Авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань.
Протягом бойового дня українські захисники знищили:
- 87 окупантів;
- 31 танк;
- 27 одиниць іншої авто-бронетехніки;
- РСЗВ "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї;
- мінометний комплекс "Сані" 120 калібру.
Також ЗСУ як трофей здобули 2 танки і одну БМП.
В ОК "Південь" додали, що росіяни намагаються утримувати рубежі оборони, але їм краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції.
по темі
Станом на неділю, 2 жовтня, українські захисники деокупували два населені пункти у Донецькій області
Українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку
За минулу добу, 29 вересня, сили ЗСУ ліквідували 500 військових країни-окупанта
Під кінець 29 вересня, ймовірно, ЗСУ завершили оточення російського угруповання в районі Лимана
На Південнобузькому напрямку ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів