Кім Чен Ин визнав "референдуми" на окупованих територіях України [ Редагувати ]
Північнокорейський режим схвалив проведення референдумів на окупованих територіях України. Про це повідомляє МЗС КНДР.
КНДР стала першою країною у світі, яка зробила позитивну заяву з цього приводу.
У Пхеньяні заявили, що голосування нібито пройшло відповідно до Статуту ООН, а "референдуми" відображають волю мешканців окупованих територій.
Ми виявляємо повагу до волевиявлення жителів Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей, які прагнули до входження до складу росії, та підтримуємо позицію уряду росії щодо прийняття вищевказаних регіонів до свого складу.
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