Іран не визнав російську анексію тимчасово окупованих регіонів України та засудив проведені на їхній території псевдореферендуми.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані, повідомляє прес-служба МЗС Ірану.

"Ісламська Республіка Іран, як завжди, і виходячи зі своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Канаані.

Коментуючи "референдуми", він підкреслив, що слід уникати будь-яких провокаційних дій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності та спокою.

При цьому в МЗС Ірану впевнені, що війну в Україні спровокували "провокаційні дії НАТО та США".

На завершення прес-секретар МЗС Ірану наголосив, що Тегеран підтримує будь-які зусилля, які робляться для мирного врегулювання війни в Україні, і завжди готовий сприяти цьому процесу.