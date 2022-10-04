Іран не визнав спробу анексію окупованих областей України та засудив "референдуми" [ Редагувати ]
Іран не визнав російську анексію тимчасово окупованих регіонів України та засудив проведені на їхній території псевдореферендуми.
Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані, повідомляє прес-служба МЗС Ірану.
"Ісламська Республіка Іран, як завжди, і виходячи зі своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Канаані.
Коментуючи "референдуми", він підкреслив, що слід уникати будь-яких провокаційних дій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності та спокою.
При цьому в МЗС Ірану впевнені, що війну в Україні спровокували "провокаційні дії НАТО та США".
На завершення прес-секретар МЗС Ірану наголосив, що Тегеран підтримує будь-які зусилля, які робляться для мирного врегулювання війни в Україні, і завжди готовий сприяти цьому процесу.
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