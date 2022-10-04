У вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

За інформацією відомства, під час переговорів Байден запевнив, що його країна ніколи не визнає спроб анексії українських територій росією і продовжуватиме підтримувати Україну.

"Президент Байден також підтвердив незмінну готовність Сполучених Штатів забезпечити сувору ціну будь-якій фізичній, юридичній особі чи країні, які надають підтримку російської анексії", - розповідають у Білому домі.

У переговорах президент США згадав і "зернову угоду" та заявив про необхідність продовжити термін її дії. Також він звернув увагу на зусилля США щодо згуртування світу навколо боротьби України проти країни-агресора.

В обговореннях брала участь віце-президент США Камала Гарріс.