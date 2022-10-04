Байден провів переговори з Зеленським [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
За інформацією відомства, під час переговорів Байден запевнив, що його країна ніколи не визнає спроб анексії українських територій росією і продовжуватиме підтримувати Україну.
"Президент Байден також підтвердив незмінну готовність Сполучених Штатів забезпечити сувору ціну будь-якій фізичній, юридичній особі чи країні, які надають підтримку російської анексії", - розповідають у Білому домі.
У переговорах президент США згадав і "зернову угоду" та заявив про необхідність продовжити термін її дії. Також він звернув увагу на зусилля США щодо згуртування світу навколо боротьби України проти країни-агресора.
В обговореннях брала участь віце-президент США Камала Гарріс.
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