Зеленський створив низку нових військових адміністрацій у Харківській та Запорізькій областях [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський створив 13 нових військових адміністрацій у Харківській області та ще дві - у Запорізькій.
Згідно з документами, в Ізюмському районі Харківської області було створено такі військові адміністрації:
- Балаклійська міська військова адміністрація;
- Борівська селищна військова адміністрація;
- Ізюмська міська військова адміністрація;
- Оскільська сільська військова адміністрація;
У Куп'янському районі:
- Великобурлуцька селищна військова адміністрація;
У Харківському районі:
- Вільхівська сільська військова адміністрація;
- Дергачівська міська військова адміністрація;
- Липецька сільська військова адміністрація;
- Роганська селищна військова адміністрація;
- Циркунівська сільська військова адміністрація;
У Богодухівському районі:
- Золочівська селищна військова адміністрація;
У Чугуївському районі:
- Малинівська селищна військова адміністрація;
- Чугуївська міська військова адміністрація.
При цьому у Мелітопольському районі Запорізької області було створено:
- Новенська сільська військова адміністрація;
- Семенівська сільська військова адміністрація.
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