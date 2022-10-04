В лісах Харківської області ледве не щодня знаходять загублених окупантів - МВС [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у лісах Харківської області.
"З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МВС, за добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб. В подальшому їх передавали для відпрацювання до органів Служби безпеки України.
Також Єнін розповів, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС.
"І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюємо обмінний фонд", - додав заступник міністра.
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