Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на північному сході, у Харківській області, Україна зараз зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл. Українські з'єднання просунулися за річку до 20 км у смугу оборони Росії у бік вузла постачання місто Сватове.

"Вельми ймовірно, що Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватово-Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході", - йдеться у повідомленні.

У політичному плані російське керівництво, швидше за все, буде стурбоване наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, яку, як заявила Росія, офіційно анексувала минулої п'ятниці, зазначають у Міноборони Британії.