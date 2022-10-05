Британська розвідка повідомила про значні успіхи у наступі ЗСУ на двох фронтах [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, на північному сході, у Харківській області, Україна зараз зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл. Українські з'єднання просунулися за річку до 20 км у смугу оборони Росії у бік вузла постачання місто Сватове.
"Вельми ймовірно, що Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватово-Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході", - йдеться у повідомленні.
У політичному плані російське керівництво, швидше за все, буде стурбоване наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, яку, як заявила Росія, офіційно анексувала минулої п'ятниці, зазначають у Міноборони Британії.
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