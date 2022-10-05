Нобелівська премія 2022: лауреати в області хімії [ Редагувати ]
У 2022 році лауреатами Нобелівської премії в області хімії стали одразу троє вчених, а саме Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс й Мортен Мелдал. Про це повідомляється у Twitter-акаунті пресслужби Нобелівської премії.
Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко і ефективно з'єднуються разом. Бертоцці вивів клік-хімію на новий рівень і почав використовувати її в живих організмах.
Нобелівська премія з хімії 2021 року:
Нобелівську премію з хімії було присуджено спільно Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану "за розвиток асиметричного органокаталізу".
Дати вручення Нобелівської премії 2022:
- література - 6 жовтня о 14:00;
- премія миру - 7 жовтня о 12:00;
- економіка - 10 жовтня о 12:45.
Відомі лауреати Нобелівської премії 2022:
- лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".
- лауреатом Нобелівської премії в області фізик стали одразу троє вчених, а саме: Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Зайлінгер "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику".
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