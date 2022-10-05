У 2022 році лауреатами Нобелівської премії в області хімії стали одразу троє вчених, а саме Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс й Мортен Мелдал. Про це повідомляється у Twitter-акаунті пресслужби Нобелівської премії.

Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко і ефективно з'єднуються разом. Бертоцці вивів клік-хімію на новий рівень і почав використовувати її в живих організмах.

Нобелівська премія з хімії 2021 року:

Нобелівську премію з хімії було присуджено спільно Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану "за розвиток асиметричного органокаталізу".

Дати вручення Нобелівської премії 2022:

література - ​​6 жовтня о 14:00;

премія миру - 7 жовтня о 12:00;

економіка - 10 жовтня о 12:45.

Відомі лауреати Нобелівської премії 2022: