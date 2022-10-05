Над морем біля Очакова ЗСУ збили російський безпілотник [ Редагувати ]
У середу, 5 жовтня, над морем біля Очакова сили ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10".
Про це повідомляє ОК "Південь".
5 жовтня, близько 11:30 години, над морем біля Очакова при спробі проведення повітряної розвідки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10".
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