Вбивство поліцейської у Чернівцях: зловмисника затримали [ Редагувати ]
Правоохоронці затримали злочинця, який розбещував дітей та застрелив співробітницю поліції у Чернівцях. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в Facebook.
При затриманні він застосував зброю.
Тепер офіційно! Покидька, який розбещував дітей і вбив поліцейську в Чернівцях - затримано! Під час затримання, він застосував зброю.
Смірнов додав, що пізніше правоохоронні органи розкриють більше деталей.
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