Правоохоронці затримали злочинця, який розбещував дітей та застрелив співробітницю поліції у Чернівцях. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в Facebook.

При затриманні він застосував зброю.

Тепер офіційно! Покидька, який розбещував дітей і вбив поліцейську в Чернівцях - затримано! Під час затримання, він застосував зброю.

Смірнов додав, що пізніше правоохоронні органи розкриють більше деталей.