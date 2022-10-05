В росії понад пів тисячі в’язнів погодилися поїхати на війну в Україну - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росіяни продовжують вербувати в’язнів на війну в Україну. Зі Ставропольського краю понад 650 осіб погодились відправитись воювати.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України.
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