Міжнародна асоціація боксу допустила росіян і білорусів до змагань [ Редагувати ]
Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасування недопуску боксерів з росії та Білорусі до змагань. Про це йдеться у заяві IBA.
Організація наголосила, що хоче залишатися "політично нейтральною та незалежною", а також закликала до мирного врегулювання конфліктів.
IBA твердо переконана, що політика не повинна мати жодного впливу на спорт. Отже, всім спортсменам мають бути надані рівні умови.
Президентом Міжнародної асоціації боксу є російський боксер Умар Кремльов.
Після початку збройного вторгнення Росії в Україну Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним організаціям у всьому світі усунути російських спортсменів від участі у змаганнях. У березні Міжнародна асоціація боксу дотрималася цих рекомендацій.
Наступні змагання під егідою асоціації відбудуться у місті Будва у Чорногорії: з 14 по 22 жовтня запланований чемпіонат Європи з боксу серед жінок.
Через агресію росії проти України спортсмени з федерації залишились поза світовим спортом! Журналісти "Інтера" зняли сюжет про "спортивний бан для росіян".
по темі
Дружина президента України Олена Зеленська здійснила візит до Республіки Польща, у межах якого провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони, яким передбачена відмова від переговорів з президентом росії володимиром путіним. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента
Грати росіяни, схоже, будуть винятково товаристські матчі, і винятково з командами такого рівня! Бо рф тепер - поза світовим спортом! Детальніше про "спортивний бан на росіян" - Богдан Вербицький.
Глава офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Туреччині з помічником президента США Джейком Салліваном і представником президента Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорювали нарощування підтримки української армії
Спроба анексії росією чотирьох регіонів України - Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя - фактично унеможливлює завершення війни в Україні. Про це в інтерв'ю іспанському телеканалу 24 Horas заявив верховний представник Євросоюзу з безпекової політики та закордонних справ Жозеп Боррель