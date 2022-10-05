Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасування недопуску боксерів з росії та Білорусі до змагань. Про це йдеться у заяві IBA.

Організація наголосила, що хоче залишатися "політично нейтральною та незалежною", а також закликала до мирного врегулювання конфліктів.

IBA твердо переконана, що політика не повинна мати жодного впливу на спорт. Отже, всім спортсменам мають бути надані рівні умови.

Президентом Міжнародної асоціації боксу є російський боксер Умар Кремльов.

Після початку збройного вторгнення Росії в Україну Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним організаціям у всьому світі усунути російських спортсменів від участі у змаганнях. У березні Міжнародна асоціація боксу дотрималася цих рекомендацій.

Наступні змагання під егідою асоціації відбудуться у місті Будва у Чорногорії: з 14 по 22 жовтня запланований чемпіонат Європи з боксу серед жінок.

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