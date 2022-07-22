25 липня Антирейдерський комітет розгляне скаргу очільника Федерації боксу України Володимира Продивуса на незаконні дій державного реєстратора, внаслідок яких до реєстру були внесені відомості про "нового керівника" Федерації – Кирила Шевченка. Більшість членів ФБУ упевнена в незаконності призначення Шевченка на посаду.

Чинний керівник Федерації – Володимир Продивус, який очолював спільноту з 2008 року. На звітно-виборчій конференції ФБУ, яка відбулась 17 грудня 2021 року, його переобрали на новий термін – на наступні 4 роки.

Законність обрання Продивуса підтверджено спостерігачами від двох авторитетних організацій:

Міжнародної боксерської асоціації;

Міністерства молоді та спорту України.

На підставі рішення зборів від 17 грудня 2021 року, Міністерством юстиції було внесено відповідну інформацію до Державного реєстру.

Однак згодом відбулась низка подій, внаслідок яких прізвище Продивуса виключили з Держреєстра, де в якості керівника ФБУ почав фігурувати Кирило Шевченко – президент федерації боксу міста Києва.

Як з’ясувалось, окремі представники боксерської спільноти вирішили не з’ясовувати питання переобрання Володимира Продивуса у правовій плоскості та перехопити контроль у Федерації шляхом створення "ініціативної групи" та проведення "позачергової конференції" 22 лютого 2022 року, на якій нібито було "обрано" іншого очільника ФБУ – Кирила Шевченка.

Міністерство юстиції отримало відповідні документи, не перевіривши їхню законність, і 15 червня 2022 року змінило дані у Державному реєстрі.

Спортсмени, а також Володимир Продивус як законно обраний керівник ФБУ, вважають, що відбулось рейдерське захоплення федерації. Тому зміни, які вніс Мін’юст, є протиправними і мають бути скасовані.

Міністерство отримало відповідну скаргу, у якій наводяться чіткі докази того, що "ініціативна група" діяла самовільно і незаконно. Крім того державний реєстратор також порушив порядок реєстрації.

Рейдерське захоплення ФБУ може паралізувати роботу тренерів та спортсменів. Через конфлікт вони можуть втратити змогу взяти участь у міжнародних змаганнях. Між тим представництво українських боксерів за кордоном особливо важливо зараз, коли Україна прагне здобути перемогу. Успіх боксерів підніматиме її рейтинг не лише в очах діячів спорту, а й в очах усієї світової спільноти.