Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку [ Редагувати ]
Українські військові деокупували село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначимо, що українські військові повідомляли про звільнення Греківки - вони викладали фотографії на тлі таблички з назвою населеного пункту. Гайдай підтвердив цю інформацію.
"Це вже не є якоюсь таємницею. Справді, Греківку звільнено", - сказав він.
Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку
При цьому Гайдай зазначив, що кількість звільнених населених пунктів відучора не збільшилася. Додамо, що 5 жовтня він повідомляв про деокупацію шести населених пунктів.
Крім того, голова Луганської ОВА зазначив, що окупанти мінують дороги та будівлі на окупованих територіях і готуються до тривалої оборони.
Також він додав, що основні бої відбуваються у напрямку Кремінної і саме туди росіяни стягують сили. На цьому ж напрямку і розпочинається деокупація українських територій.
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