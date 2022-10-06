Міжнародне агентство з атомної енергії має намір збільшити місію на Запорізькій АЕС з двох до чотирьох представників. Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив під час брифінгу у Києві.

"Ми повинні консультуватися з Україною, а також інформувати Росію, тож наша ротація проводитиметься кожні 3-4 тижні", - сказав він.

Гроссі також зазначив, що після консультації щодо питання ядерної безпеки на ЗАЕС у Києві він відвідає росію з тією самою метою. При цьому після поїздки в москву, Гроссі планує повернутися до Києва та відзвітувати президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічі.

"Я домовився з президентом Зеленським, що доповім йому про дві речі, які обговорю в Росії - ситуацію на станції та встановлення загалом безпеки. Я розраховую також, що повернуся до Запоріжжя знову, якщо зможу", - сказав він.