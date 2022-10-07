Окупанти вкрали печатку ЗАЕС [ Редагувати ]
6 жовтня окупанти викрали офіційну печатку Запорізької АЕС. Про це повідомляє "Енергоатом".
Тепер вона втратила свою юридичну силу і є недійсною.
Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.
Президент "Енергоатому" та тимчасовий гендиректор Запорізької АЕС Петро Котін видав указ про введення в дію нової печатки. Вкрадену печатку визнали недійсною.
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