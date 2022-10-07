В ніч на 7 жовтня окупанти знову вдарили по Нікополю з важкого озброєння. Про це повідомляє очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Обстріл потрапив на камеру відеоспостереження.

За його словами, окупанти вночі обстріляли Нікополь та інші населені пункти району з реактивних систем залпового вогню.

На відео помітні наслідки влучання ворожих снарядів та вибухи. Євтушенко зазначив, що такі хаотичні обстріли мирного населення є терором.