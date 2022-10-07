Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ (відео) [ Редагувати ]
В ніч на 7 жовтня окупанти знову вдарили по Нікополю з важкого озброєння. Про це повідомляє очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Обстріл потрапив на камеру відеоспостереження.
За його словами, окупанти вночі обстріляли Нікополь та інші населені пункти району з реактивних систем залпового вогню.
На відео помітні наслідки влучання ворожих снарядів та вибухи. Євтушенко зазначив, що такі хаотичні обстріли мирного населення є терором.
Хаотичні обстріли житлових кварталів в темний час доби - ні що інше, як терор по відношенню до мирного населення та військовий злочин.
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