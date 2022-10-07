Фіксований курс на рівні 36,6 грн за долар - це адекватна ситуація, а на ринковий курс впливають психологічні чинники. Про це 7 жовтня заявив новий голова Національного банку України Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді.

Пишний заявив, що курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. А коливання курсу на готівковому ринку - в основному через психологічний елемент. Водночас він сказав, що не готовий зараз прогнозувати курс.

Новий голова НБУ також заявив, що облікова ставка НБУ на рівні 25% адекватна і поки мінятися не буде.

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Станом на 7 жовтня золотовалютні резерви України становлять понад $24 млрд. За останній тиждень вони трохи зросли.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс 42,2 грн за долар. Курс долара на кінець 2023 року - 50 грн.