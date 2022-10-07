Новий голова Нацбанку зробив заяву про курс долара [ Редагувати ]
Фіксований курс на рівні 36,6 грн за долар - це адекватна ситуація, а на ринковий курс впливають психологічні чинники. Про це 7 жовтня заявив новий голова Національного банку України Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді.
Пишний заявив, що курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. А коливання курсу на готівковому ринку - в основному через психологічний елемент. Водночас він сказав, що не готовий зараз прогнозувати курс.
Новий голова НБУ також заявив, що облікова ставка НБУ на рівні 25% адекватна і поки мінятися не буде.
Станом на 7 жовтня золотовалютні резерви України становлять понад $24 млрд. За останній тиждень вони трохи зросли.
Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс 42,2 грн за долар. Курс долара на кінець 2023 року - 50 грн.
по темі
Найближчим часом курс долара до гривні не змінюватиметься, оскільки ситуація на валютному ринку стабільна. Про це на брифінгу заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман. Банкір уточнив, що на курс гривні позитивно впливає стабілізація резервів НБУ та їх збільшення. Лише за місяць Україна отримала $4,8 млрд допомоги
Національний банк збільшив з 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців
Національний банк з 5 жовтня заборонив P2P-перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном. Українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів
Рішення ФРС США про чергове підвищення ключової ставки на 0,75% призвело до суттєвого зміцнення американського долара. Одразу кілька валют оновили рекордно низькі курси щодо долара. У таких умовах багато Центробанків провели валютні інтервенції для підтримки національних валют
У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада призначила нового очільника Національного банку України