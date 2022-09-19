У Нацбанку зробили заяву про курс гривні [ Редагувати ]
Найближчим часом курс долара до гривні не змінюватиметься, оскільки ситуація на валютному ринку стабільна. Про це на брифінгу заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.
Він наголосив, що НБУ не дає прогнозів щодо курсу долара, водночас на думку низки експертів, яку він поділяє і сам, "найближчим часом курс буде без змін".
Тобто на сьогодні ми маємо фіксований курс 36,6. Ну а далі є курс, який ми бачимо в обмінниках, він незначно відхиляється в допустимих межах від фіксованого курсу.
Банкір уточнив, що на курс гривні позитивно впливає стабілізація резервів НБУ та їх збільшення. Лише за місяць Україна отримала $4,8 млрд допомоги.
У серпні резерви НБУ склали 25,4 млрд доларів і збільшилися на близько 15%.
Курс гривні також підтримує зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі та збільшення експорту, зокрема агропродукції.
НБУ зменшив "друк" гривні для фінансування дефіциту бюджету до 30 млрд гривень на місяць, що також позитивно вплинуло на ситуацію на валютному ринку. Згідно з заявами Мінфіну, у проєкті бюджету-2023 року не передбачена грошова емісія НБУ.
У підсумковому звіті НБУ щодо рівня облікової ставки зазначається, що "зберігається ризик посилення попиту на іноземну валюту, в тому числі через ситуативні фактори".
Збільшення спреду між офіційним та готівковим курсами гривні останніми тижнями додатково свідчить про збереження значного девальваційного тиску.
Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс 42,2 грн за долар. Курс долара на кінець 2023 року - 50 грн.
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