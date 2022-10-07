Андрій Пишний став головою НБУ: що про нього відомо [ Редагувати ]
Фото: Подробиці.ua
У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв ексглава "Ощадбанку" Андрій Пишний.
Що про нього відомо?
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