Рашисти втретє за день атакували Запоріжжя [ Редагувати ]
Російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та його околицях. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів.
Це вже третій удар по Запоріжжю за п'ятницю, 7 жовтня. Про перший удар очільник Запорізької області повідомив о 6-й ранку. Як виявилось, окупанти вперше застосували проти Запоріжжя іранські дрони-камікадзе.
Другий удар стався близько 10 ранку, одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки.
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Співробітники ДСНС допомогли вибратися зі зруйнованого житла понад двом десяткам мешканців. Наразі відомо про 13 людей, які звернулися по допомогу медиків. Рашисти мало не вбили двох 4-річних хлопчиків.
З-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще три тіла загиблих
Російські окупанти вдруге за останні години вдарили по Запоріжжя. Це друга атака на місто за цю добу. О 5-й ранку ворог вдарив сімома ракетами. Зруйновані багатоквартирні житлові багатоповерхівки, принаймні двоє загиблих. Під завалами є люди, триває рятувальна операція
Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція
Російська армія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю, є руйнування багатоповерхівок, під завалами перебувають люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух
По обласному центру та селах поблизу міста цієї ночі окупанти випустили близько десятка ракет С-300. Пошкоджені медичний заклад, сім багатоквартирних будинків та реабілітаційний центр, у якому навчалися діти з особливими потребами. Відомо про одного постраждалого.