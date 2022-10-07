Російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та його околицях. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів.

Це вже третій удар по Запоріжжю за п'ятницю, 7 жовтня. Про перший удар очільник Запорізької області повідомив о 6-й ранку. Як виявилось, окупанти вперше застосували проти Запоріжжя іранські дрони-камікадзе.

Другий удар стався близько 10 ранку, одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки.