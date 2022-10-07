Росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Росіяни у ніч на 7 жовтня завдали удару по двох районах Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога постраждав цивільний.
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо, це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів", - зазначив посадовець.
Старух вказав, що внаслідок російського обстрілу постраждав один чоловік, його госпіталізували. Також зазнали руйнувань об'єкти інфраструктури.
Глава ОВА розповів, що ворог застосовує усе наявне озброєння проти цивільних, а саме:
- ракети;
- РСЗВ;
- артилерію;
- тепер ще й дрони-камікадзе.
"Будьте уважні. Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам. Дотримуватись заходів безпеки. Убезпечте себе та своїх близьких", - додав очільник області.
по темі
З-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще три тіла загиблих
У середу, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області
Російські окупанти вдруге за останні години вдарили по Запоріжжя. Це друга атака на місто за цю добу. О 5-й ранку ворог вдарив сімома ракетами. Зруйновані багатоквартирні житлові багатоповерхівки, принаймні двоє загиблих. Під завалами є люди, триває рятувальна операція
У ніч на вівторок, 4 жовтня, окупанти атакували Дніпропетровську область
У понеділок, 3 жовтня, окупанти атакували Сумську область