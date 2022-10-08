Арестович розповів, на скільки кілометрів ЗСУ наблизились до Херсона [ Редагувати ]
Українські військові продовжують активно просуватися до тимчасово окупованого Херсона. З позицій ЗСУ вже видно будинки у місті.
Про це повідомляє радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
Посадовець зазначив, що з Посад-Покровського, де базувалися наші воїни, до Херсона відстань у близько 30 кілометрів.
"Але ЗСУ вже далі, за Посад-Покровським. З цієї позиції вже видно будинки в Херсоні", - розповів Арестович.
Водночас радник ОП додав, що "це дуже добре, тому що всі види української артилерії почнуть працювати" по окупантах.
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