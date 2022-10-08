Звільнена Борова: що залишає по собі "друга армія світу"? [ Редагувати ]
Отже, наші армійці вже почали звільнення Луганщини. Місцями рашисти тікають узагалі без бою. Їхній фронт сиплеться. Що залишає по собі так звана "друга армія світу" - бачив наш воєнкор Стас Кухарчук. Він повернувся із Борової. І його репортаж - далі.
Ось такий вигляд після втечі росіян мають міста і села Донеччини та Харківщини. Деякі населені пункти знесені просто до фундаменту. Переважно, це результат роботи російської артилерії, яка прикривала відхід своїх підрозділів. Та руїни здається найменше зло, яке накоїли окупанти. У Святогірську ледь не кожного дня проводять ексгумації тіл місцевих жителів, які загинули під час окупації. Причину їх смертей з'ясовують криміналісти. Пані Ганна чула, що в місті так поховано майже сімдесят людей.
Ганна, жителька Святогірська:
Я не виходила з підвалу, маленькі діти були, обстріли - ми не виходили з підвалу, ми не виходили з підвалу. - А от так знаходять людей получається? - Угу!
Дорога від Донеччини до Харківщини всіяна розбитою російською технікою. Фронт невпинно рухається в бік Луганщини, хоча і з боями, але росіяни відступають.
Боячись оточення з деяких населених пунктів московити тікали не зробивши жодного пострілу. У паніці їхні машини підривались на їхніх же мінах. Як, наприклад цей "Газ". Його екіпаж не вцілів. І такої техніки на дорогах безліч.
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Ну власне тут, на Харківщині, тактика втечі росіян нічим не відрізняється від того, що було під Лиманом. Вони вважали, що прийшли сюди абсолютно назавжди та ніякої лінії оборони не будували.
З Борової росіяни пішли по-англійськи - не прощаючись, за один день. Тікаючи вони знищили у селищі чотири переправи й пошкодили газогін. Тепер це все доведеться відновлювати місцевим комунальним службам, каже пан Віталій.
Віталій, житель Борової:
Вночі це було, комендантська година, ніхто ж не бачив, тільки чули вибух, а утром - моста немає. - Ну це москалі зробили? - Ну звичайно.
Вже п'ятий день, як Борова під контролем українського війська. За цей час фронт відсунувся від селища на понад 30 кілометрів. За підрахунками Харківської військової адміністрації, у Боровій піврічну окупацію пережили дев'ять тисяч жителів. Перше, що їм запропонували - це на час виїхати з селища. Тут досі небезпечно.
Віта Ковальська, заступниця голови Харківської обласної військової адміністрації:
Ніхто ж не виїжджає, от зараз стоїть машина, яка готова вивозити людей в евакуацію, але люди на жаль не їдуть, залишаються на місцях. Тому найголовніша задача зараз - забезпечити людей всім необхідним.
Найнеобхідніше - це продукти. Відучора в Борову почали завозити гуманітарну допомогу. За кілька днів до відступу росіяни в селище припинили постачати харчі, місцеві магазини - розграбовані …найбільше за чим скучили люди - це свіжий хліб.
Чотири - може ще комусь треба! Спасібо! Скільки? ой …спасібо.. Троє …спасібо.
У селище вже повернулась поліція, створюється військова адміністрація, а головне Борова нарешті почала "вільно дихати". 12-річна Аня згадує шість місяців окупації, як страшний сон і дуже радіє, що нарешті він скінчився.
Аня, жителька Борової:
Було дуже страшно, сиділи в погребі, боялися - ждали поки прийдуть освобождати нас і ось нарешті цей день настав. Всі були раді, і я тоже була рада, що зайшли і допомагають нам, дуже добре.
Фронт рухається вперед, а на деокупованих територіях досі проходять зачистки. В лісах ще чимало російських вояк, які не встигли вискочити з оточення.
Слава Україні, хлопці! Героям Слава!
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Подружжя - двічі переселенці. У 2014-му вимушені були переїхати з Донецька до Вугледару. Там організували свої перші гуртки для дітей із робототехніки. За кілька років відкрили там вже чотири навчальні центри.
Наші захисники розповідають - САУ "Акація" на сході України допомогла їм знешкодити вже не один десяток об'єктів російської армії.
На Луганщині окупанти намагаються втримати Сватове і Кремінну. І бояться - що не зможуть. Збройні Сили проводять надскладні й вкрай динамічні операції.
Кремінна та Сватове. Там рашисти хочуть стримати наступи наших захисників. Та у власну вдачу, певне, не вірять і самі.
Втримати Лиманський напрям росіяни не могли фізично. Вони вважали, що прийшли сюди назавжди, тому за понад шість місяців окупації не спромоглись побудувати навіть елементарну лінію оборони.
Попри шалені втрати, вони не припиняють спроб пробитися у місто. Штурми там змінюються масованими обстрілами, а потім - знову штурми. Цивільні, які ще залишаються в місті, гинуть від російських ракет та снарядів - та московитів це не спиняє.