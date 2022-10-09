Окупанти обстріляи Нікопольський район: які наслідки [ Редагувати ]
У неділю, 9 жовтня, окупанти з РСЗВ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram.
Внаслідок атак були пошкоджені житлові будинки.
Було пошкоджено кілька житлових будинків, аптеку, кілька магазинів, агропідприємство, дев'ять автомобілів, ще три знищено вогнем.
При цьому вранці росіяни атакували Марганецьку громаду. Значних руйнувань не було зафіксовано.
Також він звернувся до мешканців прибережних територій району з проханням провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін.
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