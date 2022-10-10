Обстріли України 10 жовтня: ЄС пообіцяли нову підтримку [ Редагувати ]
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про те, що Європейський Союз має намір виділити додаткову військову підтримку Україні після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня. Про це він повідомив у Twitter.
Глибоко шокований нападами росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається.
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