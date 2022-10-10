Десять прильотів по Запоріжжю. Вночі окупанти поцілили в багатоповехівку в центрі міста. Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро отримали пораненні. На місці руйнування зараз працююють рятувальники та комунальні служби. Сергій Вендін докладніше далі.

Сергій Вендін, кореспондент:

Черговий кривавий терорестичний акт путлерівської армії у Запоріжжі. Знову близько 2-ої ночі нелюди вдарили по житловий п'ятиповерхівці. Нині відомо про щонайменше 1 загиблого, та 5 поранених. 25 людей вдалося врятувати.

Напередодні рашисти атакували людей, які спали у власних оселях, протикорабельною ракетою Х-22. Ольга мешкала у квартирі на 8 поверсі. Після потужного вибуху її квартира опинилася над прірвою.

Ольга, постраждала:

Это жуть. Мы чудом выжили. Нам повезло. 8-ой этаж. Под нами все рухнуло. Нас спасло, что выбежали в предбанник с мамой. Муж с сыном не успели выбежать, но были в маленьком коридорчике. Обошлись легкими подряпынами. Мужу зашили немножко руку. Благо, что лестничная клетка была целая. Потихоньку спустились.

Ближче до ранку квартира Ольги обвалилася.

Ольга, постраждала:

Жалко, что остались без ничего. Выбежала, грубо говоря, в ночнушке и халате. Благо есть добрые люди - помогут. Начнем жизнь заново, с нового листа. Главное - живы - это самое главное.

У нас новое день рождение. Мы конечно жалеем там про квартиру, ппро все, но я еще котиков надеюсь найти.

Квартира Наталі на 5 поверсі напівзруйнованого під'їзда. Тієї ночі рятувалася разом із сином.

Наталя, постраждала:

Если честно, я не поняла, когда раму начало выбивать, балкон, и я накрыла ребенка, еще лежу, а потом как началось мелкое ту-ту-ту-ту - это, наверное, осколки лететь. Я уже встала и с ним пошла. У нас были выбиты входные двери, то есть мы не заблокированы были, и в тамбуре двери выбиты. Мы выбежали. Тут взрывались машины. Это было в состоянии шока, этот огромный взрыв - я его не слышала. Я ребенка собой прикрыла и вот так с ним бежала.

Будинок, по якому вдарили рашисти, у спальному районі міста. Вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили близько 50 навколишніх багатоповерхівок.

Тетяна, постраждала:

Щоб вони горіли, щоб вони горіли у пеклі за те, що вони завдали. Це неможливо просто…

путін, іди геть з України. Роби що хочеш там у себе, до нас не надо лізти. Ми хочемо жити і допомагати людям. Не надо до нас лізти і не от кого защіщать. Ми самі на все здатні, і самі усе робимо для нашої держави.

За останній тиждень, росіяни вдарили по 4 багатоповерхівках у Запоріжжі, та пошкодили майже сотню. Від ворожих ракет загинуло понад 40 людей.