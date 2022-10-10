Зеленський провів "продуктивну розмову" з Байденом про ППО для України [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів "продуктивну розмову" з американським лідером Джо Байденом щодо поставок систем протиповітряної оборони, які захистять Україну від російських ракет. Про це глава держави заявив у своєму Telegram-каналі.
Провів продуктивну розмову з Президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на ГА ООН.
Президент США Джо Байден уже заявив, що масована ракетна атака по Україні 10 жовтня "лише зміцнює нашу готовність підтримувати українців".
Глава Білого дому пообіцяв "надавати необхідну підтримку українським збройним силам для захисту їхньої країни та свободи".
Нагадаємо, Німеччина після масового ракетного удару пообіцяла найближчими днями передати Україні перший із чотирьох комплексів протиповітряної оборони IRIS-Т.
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