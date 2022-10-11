Офіційний Київ закликав США про поставки винищувачів F-15 та F-16, зенітно-ракетних комплексів NASAMS і ракет ATACMS із дальністю застосування понад 300 км. Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Відповідне прохання у листі до Конгресу озвучив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Він надіслав лист напередодні, 10 жовтня, після завданого росіянами масованого ракетного удару по Україні. За словами Стефанчука, українські "ресурси ППО обмежені".

Наземні системи протиповітряної оборони NASAMS мають вирішальне значення для захисту критичної цивільної та військової інфраструктури від російських крилатих ракет..., тоді як наземна система озброєння C-RAM дозволить забезпечити точковий захист найважливіших об'єктів, особливо електростанцій.

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Спікер Ради зазначив, що винищувачі F-15 та F-16 допомогли б забезпечити безпольотну зону. Крім того, Україна попросила про постачання ударних безпілотників Grey Eagle "для протидії іранським безпілотникам".

6 жовтня газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі та Конгресі повідомила, що влада США відмовляє Україні у постачаннях далекобійних ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) через побоювання, що вони можуть застосовуватися по об'єктах, розташованих на російській території.

Росія нещодавно назвала "червоними лініями" поставки Україні далекобійних засобів ураження, зокрема ракет ATACMS.