Для росії "червоною лінією" стануть постачання Україні далекобійних чи більш потужних засобів ураження. Про це в інтерв'ю ТАСС заявив директор другого департаменту СНД МЗС росії Олексій Поліщук.

Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации.

Дипломат заявив, що у росії "достатньо інструментів" для їх реалізації.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена відмовилася постачати Україні ракети ATACMS з дальністю понад 300 км у липні. Це рішення назвали спробою не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".

6 жовтня газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі та Конгресі повідомила, що влада США відмовляє Україні у постачаннях далекобійних ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) через побоювання, що вони можуть застосовуватися по об'єктах, розташованих на російській території.