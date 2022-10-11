Війна породжує як героїв так і негідників, що на ній наживаються. Останнім часом у СМІ "героєм" таких "подвигів" все частіше згадується Михайло Майман (він же Михайло Помагайло) - командир добровольчого батальйону Тероборони, якого нещодавно було затримано силами спецназу Департамента стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України. Про це повідомляло видання "Телеграф" і публікувало відео затримання.

Тоді ж стало відомо, що затримання пов’язано із звинуваченням за статтею 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Слідство триває й досі.

Що відомо про Михайла Маймана

За даними сайту "Чесно" Михало Майман – український військовий, ветеран АТО/ООС, Командир добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла". Себе Майман позиціонує як ветерана АТО і волонтера.

Проте відомо, що 2013 року Маймана затримувала міліція - він підозрювався у незаконній торгівлі автомобільними шинами, що згодом сам підтвердив в ефірі Scrypin.ua. Зазначимо, що тоді Михайло Майман носив прізвище Помогайбо, але згодом взяв прізвище дружини.

2015 року Майман приєднався до Радикальної Партії Олега Ляшка і пробував балотуватися в депутати Васильківської районної ради.

Під час служби на Донбасі в 2014-2016 роках Майман був заступником командира батальйону "Свята Марія" в Маріуполі та Бахмуті (Артемівську). Вірогідно саме тоді він познайомився з одіозним зрадником України Іллею Кивою, який на той час був першим заступником начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області за В’ячеслава Аброськина. За повідомленнями ЗМІ Кива та Майман досить тісно спілкувалися допоки між ними у січні 2020 року не сталася бійка в київському ресторані "Моссо".

За словами самого Маймана на початку 2022 року він брав участь у битві за Київ - очолюваний ним батальйон Архангела Михаїла нібито звільняв населені пункти поблизу Макарова на Київщині. На сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО і його бійці не мають права носити зброю.

Наявні підозри

Блогери та ЗМІ запідозрили Маймана в зйомці постановочних відео нібито участі у бойових діях. Про це писали і блогери і колишні побратими Маймана по батальйону. Повідомлялося, що всі відео були записані в номерах київського готелю "Хрещатик", але видавалися за зйомки з передової із закликами фінансово допомогти бійцям. Згідно свідчень колишніх підлеглих Маймана з батальйону "Архангели Михаіла", Майман нібито зібрав щонайменше 1,3 мільйона доларів, однак усі присвоїв. Зрештою навіть Марʼяна Безугла, народна депутатка від "Слуги Народу" публічно звинуватила Маймана в аферизмі.

Також відомо, що в червні поточного року Маймана затримувала СБУ, що змушує припускати, що з біографією "ветерана" та "волонтера" не все гладко.

Сподіваємось, що правоохоронні органи вже найближчим часом зроблять компетентні висновки, які остаточно засвідчать, ким насправді є Михайло Майман (Помогайбо).