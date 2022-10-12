Померла виконавиця головної ролі у серіалі "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері [ Редагувати ]
Англо-американська актриса Анджела Ленсбері, відома за роллю Джесіки Флетчер у детективному серіалі "Вона написала вбивство" (Murder, She Wrote), померла за п'ять днів до свого 97-річчя. Про це повідомляє Deadline.
Згідно з заявою трьох дітей Ленсбері, вона померла у вівторок, 11 жовтня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причини її смерті не уточнюються.
Акторка тричі номінувалася на премію "Оскар", 18 разів - на премію "Еммі". Вона шість разів ставала лауреатом "Золотого глобуса", п'ять разів отримувала найвищу американську театральну премію "Тоні". У 2014 році Ленсбері отримала почесний "Оскар" за внесок у кінематограф.
Анджела Ленсбері зіграла тітку Аделаїду у фільмі "Моя жахлива няня", знімалася у фільмах "Портрет Доріана Грея", "Маньчжурський кандидат", "Набалдашник і мітла", "Смерть на Нілі", "Газове світло" та багатьох інших.
Її головна роль - письменниці Джессіки Флетчер у детективному серіалі "Вона написала вбивство", який виходив із 1984 по 1996 рік.
За цю роль Ленсбері отримала чотири "Золоті глобуси" і 12 разів була номінована на "Еммі". Цей зробило її антирекордсменом за кількістю номінацій без перемог на премію "Еммі" у категорії за найкращу жіночу роль.
Анджела Ленсбері
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